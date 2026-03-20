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Nel corso della giornata, Calcio News24 ha aggiornato le ultime novità sul calciomercato, con notizie che riguardano diversi club e trasferimenti in programma. La sessione estiva, considerata il periodo più intenso dell’anno, ha visto l’annuncio di movimenti di giocatori tra squadre di varie leghe. La redazione ha fornito dettagli sui trasferimenti ufficiali e sulle trattative in corso.

Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Calciomercato Milan: tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate, ecco cosa succederà Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo:... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno ULTIME NOTIZIE SUL MERCATO ITALIANO! È QUASI CONFERMATO! NOTIZIE JUVENTUS! Contenuti e approfondimenti su Ultime notizie Temi più discussi: Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: spunta De Wannemacker, asse con l'Inter; Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; Calciomercato Sampdoria LIVE: le ultime sulle trattative dei blucerchiati. Calciomercato live, le trattative di oggi: la Juve accoglie Joao Mario, Ferguson ufficiale alla Roma, Calhanoglu resta all'Inter: «Con Lautaro tutto chiarito»Il Milan è in chiusura per Estupinan del Brighton. Il terzino sinistro è atteso in giornata a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Calciomercato live, le trattative di oggi ... ilmessaggero.it Calciomercato Verona: nel mirino Kouyaté del Metz per la difesaCalciomercato Verona: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Adriano Celentano adesso passa alle vie legali, stufo di quello che sta accadendo in queste ore La vicenda https://www.ultimenotizieflash.com/curiosita/news-dal-mondo/adriano-celentano-ha-un-figlio-segreto-il-cantante-risponde-dai-social - facebook.com facebook Linkiesta lancia studiofranco, agenzia creativa per le aziende - Primaonline - Ultime notizie x.com