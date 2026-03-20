Il Grifone gioca, colpisce due legni ma Ekkelenkamp e Davis regalano i 3 punti ai friulani GENOVA - Cinica, spietata, capace di soffrire. L'Udinese batte 2-0 in trasferta un Genoa a tratti padrone del campo ma troppo sprecone. Al Ferraris non vince la squadra che ha espresso il gioco migliore, ma quella che sembra avere qualcosa in più per prendersi la parte sinistra della classifica. Sono i gol di Ekkelenkamp e Davis a regalare alla formazione di Kosta Runjaic una notte al decimo posto, in attesa della gara di domani del Sassuolo (decimato da un caso di pertosse nel gruppo squadra) contro la Juventus. Ridimensionate le ambizioni del Genoa di De Rossi, che resta a 33 punti in classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Udinese cinica al "Ferraris", il Genoa è battuto 2-0

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