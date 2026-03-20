A Udine, due cittadini cileni sono stati rimpatriati dopo aver scontato una condanna per furto in abitazione. Le autorità hanno rafforzato le misure di controllo per contrastare l’immigrazione irregolare. La vicenda riguarda persone rimaste coinvolte in reati e successivamente rimandate nel loro paese di origine. Le forze dell’ordine hanno agito per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza pubblica.

Due cittadini cileni sono stati rimpatriati dopo essere stati condannati per furto in abitazione, ricettazione e violazione dell’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Il provvedimento, disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Udine come misura alternativa alla detenzione, si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità straniera portate avanti dalla Questura friulana. Operazione coordinata dall’Ufficio Immigrazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Udine ha eseguito il rimpatrio dei due cittadini cileni, che erano detenuti nel carcere cittadino in seguito a una condanna per furto in abitazione, ricettazione e violazione dell’ordine del Questore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Udine, due cittadini cileni rimpatriati: ecco quali reati hanno commesso

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