Ucraina, Ue sostiene Zelensky ma i russi avanzano ancora

Trattative arenate per una possibile pace in Ucraina. È la constatazione di Kiev, che imputa alla guerra in Iran la disattenzione americana. In realtà però Mosca e Washington continuano a parlarsi. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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