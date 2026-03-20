Un nuovo attacco con droni russi si è verificato a Kharkiv, secondo quanto riporta Ukrinform. Il sindaco della città ha confermato che un drone si è avvicinato a una scuola nella zona. L’episodio è stato segnalato tramite il canale Telegram del primo cittadino. La notizia è stata confermata anche da altre fonti locali.

Nuovo attacco russo con droni su Kharkiv. Lo riferisce Ukrinform, citando il sindaco della città, Ihor Terekhov, su Telegram. “Il nemico ha colpito il quartiere di Shevchenkivskyi con un drone da combattimento. Stiamo valutando i danni”, si legge nel messaggio. “ L’attacco ha colpito vicino a un istituto scolastico nel quartiere di Shevchenkivskyi – prosegue Ihor Terekhov -: le finestre dell’edificio sono andate in frantumi. Non abbiamo ancora ricevuto informazioni su eventuali vittime. È in corso un’ispezione del luogo dell’impatto”. In precedenza, l’Aeronautica militare aveva avvertito della presenza di droni da attacco in avvicinamento a Kharkiv da nord. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, drone russo vicino ad una scuola a Kharkiv

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