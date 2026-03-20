Uccisa con 19 coltellate | l’esito dell’autopsia sul corpo martoriato di Valentina Sarto

L’autopsia sulla donna di 41 anni uccisa mercoledì in Via Pescaria ha rivelato che è stata colpita con diciannove fendenti. La vittima, identificata come Valentina Sarto, è stata trovata con numerose ferite sul corpo. L’operazione è stata condotta venerdì mattina presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il marito, Vincenzo Dongellini, è stato arrestato dopo il fatto.

Diciannove coltellate. Diciannove. Q uesto è quanto emerso dall’autopsia eseguita nella mattinata di venerdì 20 marzo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo sul corpo di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa mercoledì in Via Pescaria dal marito Vincenzo Dongellini. Questi sono i colpi inferti dall’uomo in varie parti del corpo. Due sarebbero stati quelli letali, precisamente nella zona cervicale. La donna non avrebbe avuto la possibilità di difendersi, poiché colpita alle spalle. Nel referto sintetico del medico legale non si fa cenno a manovre di difesa della vittima, ma ciò non esclude che Valentina abbia tentato di opporre resistenza. L’esame, eseguito dal medico legale Luca Tajana, ha evidenziato ferite in diverse parti del corpo, le più profonde alla gola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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