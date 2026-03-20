Ubisoft ha deciso di chiudere Red Storm Entertainment, lo studio di sviluppo fondato nel 1996 da Tom Clancy. La decisione comporta la conclusione delle attività di creazione di nuovi giochi presso questa realtà storica del settore videoludico. La chiusura riguarda esclusivamente le operazioni di sviluppo, senza altre implicazioni sulla struttura più ampia di Ubisoft.

Una decisione che segna la fine di un’epoca per il mondo dei videogiochi: Ubisoft ha interrotto lo sviluppo di nuovi titoli presso Red Storm Entertainment, storico studio fondato nel 1996 da Tom Clancy. La scelta comporta circa 105 licenziamenti e rappresenta un cambiamento significativo nella struttura interna dell’azienda, che negli ultimi mesi ha avviato un ampio processo di riorganizzazione. È importante chiarire che Red Storm Entertainment non chiude completamente. VGC riporta che lo studio continuerà a operare, ma con un ruolo diverso: i dipendenti rimasti si occuperanno di supporto tecnico globale e dello sviluppo del motore grafico Snowdrop, utilizzato in vari progetti Ubisoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ubisoft ha chiuso il team di sviluppo Red Storm Entertainment, studio storico di Tom Clancy

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Temi più discussi: Ubisoft avrebbe chiuso il team di sviluppo presso Red Storm Entertainment, storico studio di Tom Clancy; Ubisoft taglia 105 posti di lavoro e chiude Red Storm; Ubisoft ridimensiona Red Storm Entertainment: stop allo sviluppo dei giochi e 105 licenziamenti; Ubisoft licenzierà 105 dipendenti di Red Storm Entertainment, che non effettuerà più lo sviluppo di giochi.

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