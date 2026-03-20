Tutti i giovani di Kayros sono stati protagonisti di un evento che ha raccontato le loro esperienze di disagio e rinascita. L’iniziativa ha coinvolto ragazzi di diverse età e provenienze, offrendo uno spazio per condividere storie di difficoltà e successi. Lo spettacolo ha mostrato momenti di teatro e musica, con l’obiettivo di mettere in luce le loro realtà quotidiane.

Non è stato soltanto uno spettacolo. L’iniziativa che ha visto protagonisti i ragazzi della comunità Kayros insieme a don Claudio Burgio è nato con un obiettivo più profondo: provare a guardare il disagio giovanile senza fermarsi alle etichette, senza ridurre le storie a slogan, senza accontentarsi di definizioni facili come “ragazzi difficili”, “problemi sociali” o, peggio, “cattivi” ha ribadito ‘assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, che ha fortemente voluto questo progetto. Una riflessione condivisa sul rispetto, sull’ inclusione e sulla responsabilità sociale attraverso il linguaggio del teatro-testimonianza. Quello andato in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti i giovani di Kayros. Storie di disagi e rinascite

Articoli correlati

Ceglie: 3 piazze rinascite, spazi verdi e gioco per tuttiA Ceglie Messapica, i cantieri attivi nel cuore del territorio stanno ridisegnando il volto delle piazze cittadine per restituire alla comunità spazi...

A Brindisi un convegno sul rischio di disagi ed emarginazione per i giovaniBRINDISI - Quali sono le sfide che i giovani affrontano nella società di oggi? Come possiamo intervenire contro il disagio e l'emarginazione?...

Altri aggiornamenti su Tutti i giovani di Kayros Storie di...

Temi più discussi: Tutti i giovani di Kayros. Storie di disagi e rinascite; Incontro del gruppo di lettura ragazzi – 24 marzo 2026; Sogno di essere utile. Io sarò un’infermiera empatica: le storie dei ragazzi e delle ragazze all’open day delle Professioni Sanitarie; Ad aprile Settimana europea della gioventù 2026.

Tutti i giovani di Kayros. Storie di disagi e rinasciteNon è stato soltanto uno spettacolo. L’iniziativa che ha visto protagonisti i ragazzi della comunità Kayros insieme a don Claudio Burgio è nato con un obiettivo più profondo: provare a guardare il ... ilgiorno.it

Giovani che vogliono cambiare il mondo: 13 racconti virtuali di storie realiSi è concluso con la consegna dei video podcast progetto di Formazione Scuola Lavoro realizzato dal Giornale di Brescia con la partnership di Italmark. Ecco i risultati degli elaborati ... giornaledibrescia.it

Conoscete romanzi avvincenti inerenti storie di donne che si sono riscattate socialmente dopo aver avuto una vita difficile o di dubbia moralità Grazie - facebook.com facebook

Ep. 1169 – Fare il pieno prima del voto e le altre storie di oggi x.com