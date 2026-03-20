Nella notte nel centro storico di Firenze, un turista americano di 21 anni è stato aggredito da due uomini che gli hanno scagliato una spranga. L’assalto ha portato alla rapina del portafoglio e del cellulare. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già raccolto alcune testimonianze. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui sospetti o sulle eventuali motivazioni.

FIRENZE – Notte di violenza nel cuore del centro storico, dove un turista americano di soli 21 anni è stato brutalmente aggredito e rapinato. L’episodio è avvenuto poco dopo le 2 di notte, trasformando una passeggiata notturna in un incubo di sangue e terrore. Il giovane è stato intercettato da due malviventi che lo hanno accerchiato pretendendo la consegna immediata del portafoglio e del cellulare. Di fronte al netto rifiuto del ragazzo, che ha tentato di resistere per difendere i propri effetti personali, i due aggressori non hanno esitato a passare alle vie di fatto: impugnata una spranga metallica, lo hanno colpito violentemente alla testa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Turista americano aggredito a sprangate per portargli via portafoglio e cellulare

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