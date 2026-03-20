Turismo Preziosi | Affascinato dal valore della terra

Un rappresentante del settore turistico ha partecipato alle tavole rotonde organizzate nell'ambito della due giorni della Fondazione Magna Grecia intitolata

(Adnkronos) – A partecipare alle tavole rotonde organizzate nell'ambito della due giorni della Fondazione Magna Grecia 'Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica' anche l'attore Alessandro Preziosi. “La Calabria è una terra nella quale nell'arco della mia carriera mi è capitato di lavorare spesso, con diverse tipologia di avventure, prima teatrali a Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, a Lamezia, dove tornerò la settimana prossima con uno spettacolo su Totò, poi con il cinema – ha ricordato – La Calabria, come tante altre regioni fornite di accoglienza, ha dato a me e a tante compagnie teatrali la possibilità di essere ricevuti, così come a tante produzioni cinematografiche''. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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