Un rappresentante di Confcommercio afferma che Reggio Calabria si presenta come una città moderna e che l’obiettivo è migliorare i servizi offerti ai visitatori. Si evidenzia che, a causa della mancanza di testimonianze monumentali storiche, la città non dispone di attrazioni d’arte che favoriscano il turismo durante tutto l’anno. La provincia, quindi, affronta alcune difficoltà legate alla carenza di patrimoni storici di rilievo.

Reggio Calabria, 20 mar. (Adnkronos) - "Non abbiamo città d'arte dove si destagionalizza facilmente, Reggio Calabria e la provincia hanno un handicap perché la città non ha più testimonianze monumentali storiche. È una città moderna, non può offrire molte opere d'arte, ma può offrire servizi. Quindi servono rigenerazione urbana e un tavolo di concertazione permanente, altrove lo hanno fatto ma da noi a Reggio no". Così Lorenzo Labate, presidente di Confcommercio Reggio Calabria ieri nel corso della due giorni della Fondazione Magna Grecia "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica". Per Labate, fare rete "in un paese di individualisti è una mission impossible, ma i risultati si ottengono solo quando c'è dialogo serrato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, Labate (Confcommercio): "Reggio Calabria città moderna, puntiamo su servizi"

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