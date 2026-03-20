Turismo cammini del Mediterraneo | sovvenzioni fino a 25mila euro

È stata pubblicata una nuova call del progetto europeo DETOUR dedicata ai cammini del Mediterraneo, che prevede sovvenzioni a fondo perduto fino a 25.000 euro. La misura si rivolge a enti e organizzazioni interessate a sviluppare iniziative legate al turismo slow e alle rotte storiche della regione. Le domande possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati fino a una certa scadenza.

Pubblicata la nuova call del progetto europeo DETOUR che mette a disposizione sovvenzioni a fondo perduto tra 15.000 e 25.000 euro per sostenere progetti collaborativi tra PMI attive nel turismo lungo alcuni importanti cammini del Mediterraneo. L’iniziativa mira a rafforzare l’innovazione, la sostenibilità e la resilienza delle imprese turistiche che operano lungo percorsi escursionistici di rilievo internazionale, favorendo la creazione di nuovi servizi, prodotti turistici e strumenti digitali capaci di valorizzare il turismo lento e sostenibile. Per l’Italia sono ammissibili le imprese situate lungo la Via Francigena nel tratto compreso tra Pavia e Roma, inclusa una fascia di 10 km lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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