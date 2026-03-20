Tumori boom di casi per le donne al lavoro | le categorie a rischio

Nel Lazio si registra un aumento importante delle denunce di malattia professionale tra le donne che lavorano. I dati evidenziano un incremento dei casi di tumori tra le lavoratrici di diverse categorie, segnalato da enti e istituzioni regionali. La situazione riguarda specificamente le lavoratrici che operano in settori diversi, con un interesse crescente da parte delle autorità sanitarie.

Nel Lazio cresce in modo significativo il numero di denunce per malattia professionale tra le lavoratrici. In cinque anni, i casi sono aumentati del 68%, passando da 857 nel 2020 a 1.445 nel 2025. È quanto emerge da un’indagine della CGIL regionale, che accende i riflettori su un fenomeno in forte espansione e con implicazioni rilevanti sul piano sociale e sanitario. Secondo il sindacato, l’incremento si concentra soprattutto negli ultimi due anni, segnale di un possibile peggioramento delle condizioni lavorative, in particolare nell’area di Roma e nel resto della regione. I settori più colpiti e le fasce d’età a rischio. L’analisi evidenzia che l’aumento delle malattie professionali riguarda in modo particolare alcune categorie di lavoratrici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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