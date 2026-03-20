Una donna di Ancona ha trascorso mesi di angoscia dopo aver appurato di avere un tumore che, successivamente, si è rivelato inesistente. La sua diagnosi errata ha portato a un grave disagio emotivo e a interventi medici inutili. Nonostante le ripercussioni, il risarcimento ottenuto ammonta a soli 4.000 euro. La vicenda coinvolge le città di Ancona, Pesaro e Milano.

Ancona, 20 marzo 2026 – Tumore che non c’è, ma mesi di angoscia: tra Ancona, Pesaro e Milano una donna vive un incubo. Il tribunale condanna, ma il risarcimento è di poco più di 4mila euro. Una diagnosi che fa gelare il sangue, poi esami su esami, errori a catena e infine la scoperta: quel cancro non esisteva. È una storia che attraversa tre città (Ancona, Pesaro e Milano) e che il Tribunale di Ancona ha ricostruito in tutte le sue tappe, riconoscendo responsabilità ma con un conto finale sorprendentemente basso. Il nodulo sospetto, il referto con il nome di un’altra paziente. Tutto inizia nel 2018. Durante un controllo al seno emerge un nodulo sospetto che prima non era mai stato riscontrato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tumore diagnosticato per sbaglio, mesi da incubo per una donna. Ma il risarcimento è minimo: 4mila euro

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