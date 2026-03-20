tua figlia ha investito una bimba

Una donna di 77 anni di Tolentino ha consegnato oggetti in oro e denaro ai truffatori, che si sono spacciati per un ufficiale di polizia. La vittima ha creduto alla truffa e ha consegnato tutto quanto richiesto. La truffa del

Ancora una vittima della truffa del "finto maresciallo". Questa volta a finire nella trappola è stata una 77enne di Tolentino, che ha dato ai malviventi oggetti in oro e contanti del valore di 2.500 euro pensando di salvare la figlia dal carcere. La malcapitata infatti ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è qualificato come maresciallo dei carabinieri; questi le ha spiegato che si sarebbe recato a casa sua per riscuotere 450 euro poiché la figlia, con l’auto di famiglia, aveva investito una bambina. Il finto maresciallo ha continuato dicendole che la somma doveva essere versata immediatamente, altrimenti la figlia sarebbe andata in prigione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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