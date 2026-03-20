Una moneta d’oro commemorativa con il volto di Donald Trump sta per essere emessa, infrangendo una regola storica degli Stati Uniti che vieta ai presidenti in carica e viventi di apparire su monete e banconote. L’operazione coinvolge un’istituzione finanziaria e rappresenta una novità nel panorama numismatico americano. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e gli oppositori dell’ex presidente.

Una moneta d’oro commemorativa con il volto di Donald Trump sta per diventare realtà, in deroga a una regola storica che vieta ai presidenti in carica e viventi di comparire su monete e banconote americane. La decisione è stata approvata da una Commissione federale per le Belle Arti i cui membri sono stati tutti scelti lo scorso anno dallo stesso Trump, dopo che il presidente aveva licenziato i componenti precedenti. La moneta, denominata Liberty, celebrerà il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti il prossimo 4 luglio. Sarà coniata in oro e, secondo le indicazioni della commissione, dovrebbe essere realizzata nelle dimensioni più grandi possibili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump mette la sua faccia sull’oro: la moneta che sfida le regole degli Stati Uniti

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