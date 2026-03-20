Durante un incontro ufficiale con la premier giapponese, Donald Trump ha commentato le polemiche sul mancato preavviso agli alleati riguardo ai raid contro l’Iran, rispondendo con una battuta sulla giornata di Pearl Harbor del 1941. La dichiarazione ha attirato attenzione per il riferimento storico e per il tono usato durante la conversazione.

Durante un incontro ufficiale con la premier giapponese Sanae Takaichi, Donald Trump ha risposto alle polemiche sul mancato preavviso agli alleati riguardo ai recenti raid contro l’Iran con una battuta controversa sul 1941. Il tycoon ha giustificato la segretezza dell’operazione statunitense richiamando l’attacco di Pearl Harbor, scatenando un caso diplomatico per il paragone tra l’attuale strategia militare e l’evento che trascinò gli USA nel secondo conflitto mondiale. “ Perché non abbiamo avvisato gli alleati sull’attacco all’Iran? Volevamo sfruttare l’effetto sorpresa, che il Giappone conosce benissimo. Perché non ci avete avvisato prima di Pearl Harbor? “, chiede il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump, l’attacco a sorpresa in Iran e la gaffe con la premier giapponese: “Ci avete detto di Pearl Harbor?”

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