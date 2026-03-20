Il presidente ha descritto l’azione militare in Iran come una semplice escursione, affermando che nessun altro leader avrebbe avuto il coraggio di intraprenderla. Durante un intervento alla Casa Bianca, ha parlato di oleodotti ancora salvi e di un nemico che si trova in quella regione. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle operazioni specifiche.

Nel cuore della Casa Bianca, il presidente Trump ha definito l’operazione militare in Iran una semplice piccola escursione, sottolineando come nessun altro leader abbia avuto il coraggio di agire così. Durante un incontro con la premier giapponese Takaichi, è emerso che gli oleodotti sono stati lasciati intatti perché la loro ricostruzione richiederebbe anni, lasciando i Stati Uniti in una posizione di vantaggio sostanziale. Il capo dello stato ha descritto l’intervento come un atto necessario che solo lui si è assunto la responsabilità di compiere, lodando le capacità dell’esercito americano nel neutralizzare completamente l’avversario. L’approccio strategico e la gestione delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump: “Escursione” in Iran, oleodotti salvi e nemico

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