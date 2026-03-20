Nel gennaio 2017, subito dopo aver assunto la presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump ha definito la stampa come “nemica del popolo americano”. Questa affermazione ha suscitato preoccupazioni tra gli storici, poiché richiama retoriche autoritarie e mette in discussione il ruolo dei media nel sistema democratico. La frase ha attirato l’attenzione di chi teme effetti negativi sulla libertà di stampa e sulla tenuta delle istituzioni democratiche.

Gennaio 2017. Donald Trump si è appena insediato alla Casa Bianca e pronuncia una frase che fa gelare il sangue a chi conosce la storia: la stampa è “ nemica del popolo americano “. Non un avversario politico, non un critico scomodo. Un nemico. La parola risuona con un’eco sinistra nei corridoi della democrazia occidentale, perché quella stessa espressione è stata scandita da alcuni dei peggiori dittatori del Novecento. Stalin la usava per mandare dissidenti nei gulag. Hitler per legittimare la macchina propagandistica nazista. Mao per annientare ogni voce contraria durante la Rivoluzione Culturale. Tutti loro avevano un obiettivo comune: delegittimare la stampa indipendente, creare un clima di sospetto generalizzato, confondere il pubblico fino a renderlo incapace di distinguere la realtà dalla finzione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Trump e la stampa “nemica del popolo”: perché questa frase spaventa gli storici (e distrugge la democrazia)

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