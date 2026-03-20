Trump cancella sanzioni a 266 scienziati delle armi

Il 30 giugno 2025 l’amministrazione Trump ha deciso di rimuovere le sanzioni a 266 scienziati, ingegneri e tecnici del Scientific Studies and Research Center, l’ente centrale nel settore delle armi chimiche siriane. La misura riguarda persone coinvolte nel centro di ricerca e sviluppo di armi chimiche in Siria, che sono state sollevate dal congelamento delle attività e dai divieti di viaggio.

Il 30 giugno 2025 l’amministrazione Trump ha rimosso le sanzioni contro 266 scienziati, ingegneri e tecnici del Scientific Studies and Research Center, il cuore del complesso delle armi chimiche siriane. Questa decisione, presa nel quadro della normalizzazione dei rapporti con Damasco dopo la caduta di Bashar al-Assad, solleva gravi preoccupazioni riguardo alla proliferazione delle armi chimiche e all’impunità per i crimini commessi dal regime. L’operazione ha cancellato dalla lista degli individui designati come minacce alla sicurezza nazionale persone che avevano sviluppato agenti nervini come il sarin e lo zolfo mostarda. La rimozione avviene senza alcuna spiegazione pubblica, nonostante questi esperti fossero stati sanzionati nel 2017 in risposta all’attacco al sarin a Khan Sheikhoun che causò oltre 100 morti civili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump cancella sanzioni a 266 scienziati delle armi Articoli correlati Trump cancella le norme di Obama sul clima, smantellando così il pilastro delle politiche climaticheDonald Trump si appresta ad annunciare il più radicale smantellamento delle politiche per il clima finora attuato dagli Usa, primo contributore... Il risparmio delle famiglie cresce di oltre 266 miliardi. Unimpresa: «Risultato favorito dalla stabilità politica»Il presidente Longobardi: «La continuità dell’azione di governo e una gestione responsabile dei conti pubblici hanno creato le condizioni per cui il... Contenuti utili per approfondire Trump cancella Discussioni sull' argomento Cina in rosso, petrolio a 100 dollari, yen al collasso: Trump toglie le sanzioni al greggio russo; Borse oggi 13 marzo: Trump cancella i dazi al petrolio russo. Blocco all'export, manipolazione del mercato, fine delle sanzioni all'Iran: le carte di Trump per frenare il petrolioAttacchi agli impianti in Qatar e Iran e tensioni su Hormuz riducono l’offerta globale di greggio. L’energia torna sotto pressione, mentre gli Usa valutano mosse straordinarie per frenare i rincari ... corriere.it Trump, 'sanzioni sul petrolio russo ripristinate a crisi finita'La sospensione di alcune sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di balzo dei prezzi del greggio, è dovuta al fatto che voglio ci sia petrolio per il mondo. Voglio che ci sia petrolio. (ANSA) ... ansa.it Voice of America riparte e reintegra mille dipendenti. Un giudice cancella la mannaia di Trump (di A. Marrocco) x.com Lo paghiamo (il Tg1) per non vederlo. Anche la lotta alla mafia scompare quando si è in odore di referendum (per il si). Tristezza. Occorre essere più bravi di Trump che cancella dalla serata degli Oscar il protagonista del film simbolo del genocidio, La Voce di - facebook.com facebook