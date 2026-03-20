Negli Stati Uniti verrà coniata una moneta d’oro commemorativa con l’immagine di Donald Trump, in occasione del 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti. La moneta, destinata a una collezione speciale, si distingue per la sua caratteristica di essere una emissione non in circolazione. La decisione ha suscitato attenzione perché viola il regolamento che vieta ai presidenti viventi di apparire su monete e banconote.

Negli Stati Uniti verrà coniata una moneta d’oro commemorativa (non corrente) con l’immagine di Donald Trump, in deroga al regolamento generale che vieta ai presidenti in carica e comunque viventi di comparire su monete e banconote. Ad approvare il conio è stata la Commissione federale per le belle arti, i cui membri (manco a dirlo) sono stati scelti tutti dallo stesso tycoon dopo aver licenziato i precedenti. La moneta Liberty verrà coniata in occasione del 250esimo anniversario della nascita degli Usa, il 4 luglio, e sarà emessa a discrezione del segretario del Tesoro Scott Bessent (che ha discrezionalità in materia di conio). «Propongo di... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump avrà la sua moneta d’oro: verrà coniata per il 250esimo anniversario della nascita degli Usa

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