Trump attacco frontale alla Nato | Codardi ce ne ricorderemo

L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure accuse alla Nato, commentando che senza gli Stati Uniti rappresenta

(Adnkronos) – "La Nato è una tigre di carta senza gli Stati Uniti. Codardi". E' l'attacco frontale di Donald Trump alla Nato, sempre più nel mirino del presidente degli Stati Uniti. Trump ha sollecitato invano la partecipazione dei paesi dell'alleanza ad una coalizione internazionale per liberare lo Stretto di Hormuz, la 'via del petrolio' nel. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Crisi a Hormuz, Donald Trump si scaglia ancora contro gli alleati della Nato: “Codardi, ce ne ricorderemo!”Il presidente Donald Trump è tornato oggi a scagliarsi contro gli alleati degli Stati Uniti, colpevoli di aver rifiutato di inviare le proprie navi...

Leggi anche: Trump contro la Nato: "Alleati codardi, ce ne ricorderemo". L'alleanza si ritira dall’Iraq. Teheran minaccia i turisti

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

Altri aggiornamenti su Trump attacco frontale alla Nato...

Temi più discussi: Attacco Usa all'isola di Kharg, Trump: L'Iran liberi Hormuz o distruggeremo le infrastrutture petrolifere; Iran, il regime non cade: la mossa di Trump rafforza i Pasdaran; Il generale Capitini: I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele; Trump e l'effetto Re Mida al contrario resusciteranno anche Sanchez?.

La gaffe di Trump su Pearl Harbor: cosa è successo il 7 dicembre 1941La battuta di Trump su Pearl Harbor davanti alla Premier Takaichi imbarazza la Casa Bianca. Ecco cosa è successo davvero nel 1941 e perché questa gaffe passerà alla storia ... skuola.net

Trump insegue ancora l’alleato Israele: Non sapevo che avrebbe attaccato gli impianti iraniani di South ParsIl presidente USA nega il coinvolgimento nell'attacco agli impianti di South Pars, ma fonti giornalistiche raccontano una storia diversa ... ilfattoquotidiano.it

I piani di #Trump su Hormuz e Kharg e la missione #NATO che lascia l'#Iraq: le ultime notizie sulla guerra in Iran e nel Golfo https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-diretta-20-marzo-2026/ - facebook.com facebook

L'Europa è pronta ad aiutare quando Trump finirà la guerra. Di @davcarretta x.com