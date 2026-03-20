Troia | 2,9 milioni per un museo inclusivo e moderno

Il Comune di Troia ha ricevuto un finanziamento di 2,9 milioni di euro dalla regione per riqualificare il Museo Civico Archeologico. L’obiettivo è trasformarlo in un centro culturale più moderno e accessibile a tutti. I lavori prevedono interventi per migliorare gli spazi e l’esposizione delle opere. La ristrutturazione mira anche a rendere il museo più inclusivo per visitatori con diverse esigenze.

Il Comune di Troia ha ottenuto un finanziamento regionale di 2,9 milioni di euro per trasformare il Museo Civico Archeologico in un hub culturale moderno e accessibile. Questa risorsa economica mira a superare le attuali criticità strutturali e a creare un polo museale integrato con altri siti storici della città. L’intervento non si limita al semplice restauro dell’edificio, ma punta a una valorizzazione territoriale che colleghi il museo alla Via Traiana e ai cammini culturali dei Monti Dauni. Il progetto è stato approvato dalla Regione Puglia come parte dei primi venti finanziamenti dedicati ai luoghi della cultura pubblica non statale. Dalla ristrutturazione fisica all’inclusività sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Troia: 2,9 milioni per un museo inclusivo e moderno Articoli correlati Aima e Mumec insieme per un museo inclusivo: al via “Storie da Museo” per persone con AlzheimerArezzo, 14 gennaio 2026 – Un museo che diventa spazio di relazione, memoria e inclusione. AIMA e MUMEC insieme per un museo inclusivo: nasce “Storie da Museo” per le persone con AlzheimerEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...