Trent’anni di Plenio e l’esordio di Davantage

Michele Bernetti annuncia le novità che presenterà al prossimo Vinitaly per Umani, in occasione del trentesimo anniversario di Plenio. Durante l’evento, saranno mostrati nuovi prodotti e iniziative legate al marchio. La presentazione si concentrerà sui dettagli specifici delle proposte, senza entrare in analisi o interpretazioni. La manifestazione si svolgerà nel corso della prossima fiera di settore.

di Davide Eusebi Michele Bernetti, quali le novità che presenterete al prossimo Vinitaly per Umani Ronchi? "La prima riguarda la ricorrenza della trentesima vendemmia del Castelli di Jesi Riserva Docg ‘Plenio’ che viene celebrata con una speciale etichetta realizzata sostituendo il colore di fondo con il nero, come avviene per lo stesso motivo, con diverse produzioni di pregio in Francia". La seconda? "Il lancio, già avvenuto a fine anno 2025, ma non ancora alla fiera Vinitaly, del nostro nuovo progetto distributivo. Si chiama ‘ Davantage ’, ed è una distribuzione di vini in esclusiva per il mercato italiano, che al momento inizia con due produttori e che si arricchirà nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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