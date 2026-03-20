Nella trentaduesima giornata di Eurolega 20252026, la Virtus Bologna ha affrontato l’Hapoel Tel Aviv a Sofia e ha subito una sconfitta con il punteggio di 109-91. La squadra italiana è stata battuta pesantemente sul campo neutro, senza riuscire a contenere l’avversario durante la partita. La gara si è conclusa con la vittoria degli israeliani, lasciando i bolognesi a mani vuote.

Nulla da fare per la Virtus che, nella trentaduesima giornata basket Eurolega 2025%2026, subisce una pesante sconfitta sul campo neutro di Sofia dall’ Hapoel per 109-91. Match mai in discussione e sempre in mano degli israeliani, con gli emiliani costretti sempre ad inseguire. TRENTADUESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: HAPOEL TEL AVIV-VIRTUS BOLOGNA 109-91 L’avvio è un monologo dei padroni di casa, con la Virtus che fatica a contenere l’esuberanza dell’Hapoel. Il primo quarto si chiude già sul 34-19, ma è nel secondo che il divario diventa abissale(61-27). Al riposo il tabellone segna 65-40. Nella ripresa, I felsinei cercano di scuotersi, ma la loro difesa non riesce mai a frenare le folate dell’Hapoel. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Trentaduesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna travolta dell’Hapoel Tel Aviv

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