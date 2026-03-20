Il Comune di Ravenna ha annunciato un investimento di tre milioni di euro per migliorare l’illuminazione pubblica. Sono previsti vari interventi per aumentare la luminosità in diverse zone della città. La spesa riguarda l’installazione di nuove luci e la sostituzione di quelle esistenti, con l’obiettivo di rendere più sicure e visibili le strade e le aree pubbliche.

Più luce sulla città di Ravenna. Negli ultimi anni il Comune ha messo in campo un capillare programma di interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione, aumentando gli investimenti già previsti nell’ambito della concessione del servizio di gestione a un raggruppamento temporaneo d’impresa con capogruppo la cooperativa Cpl Concordia. interventi sull’illuminazione pubblica, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, sono zun investimento strategico per la sicurezza e la qualità della vita". Non riguardano infatti solo la visibilità e la circolazione stradale, contribuiscono a rendere "più sicuri e fruibili" gli spazi pubblici, sia nei centri abitati sia nel forese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre milioni per illuminare la città. Programmata una serie di interventi

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