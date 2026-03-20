Tre furti in tre mesi la vendetta social del parrucchiere colpito

In tre mesi, il parrucchiere ha subito tre furti e ha deciso di reagire pubblicamente sui social. Dopo che il ladro ha colpito per la terza volta, l’uomo ha minacciato di prendere in mano la situazione da solo. La vicenda si è svolta nel suo negozio, dove ha condiviso il suo sfogo e le sue intenzioni con i follower.

Tempo di lettura: < 1 minuto Minaccia di farsi giustizia da solo Gianluca Ricci, parrucchiere colpito per la terza volta dallo stesso ladro. Il titolare del Salone il Brutto Anatroccolo ha pubblicato sui social il video che, registrato dalle telecamere di videosorveglianza del suo esercizio commerciale, mostrano il ladro entrare all’interno del negozio e dirigersi verso la cassa, portando via i pochi spiccioli presenti. È la terza volta che nel giro di tre mesi la stessa attività commerciale viene colpita e secondo il titolare del negozio, si tratta sempre della stessa persona tanto che Gianluca Ricci minaccia di farsi giustizia da solo. “... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre furti in tre mesi, la vendetta social del parrucchiere colpito Articoli correlati Pomigliano, istituite tre zone rosse per tre mesi. Da stamattina già i controlliNel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della sicurezza della città vesuviana, già discusso nei giorni scorsi in Municipio a Pomigliano... Furti a Tarvisio durante la Coppa del Mondo, in tre nei guaiI carabinieri di Tarvisio hanno denunciato tre persone per le ipotesi di reato di furto e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Contenuti e approfondimenti su Tre furti Temi più discussi: Cremona, compie tre furti in un pomeriggio: straniero denunciato e rimpatriato; Tre furti allo stesso bar: presi solo i contanti; Un altro assalto dei ladri. Stazione di servizio nel mirino: Da noi tre volte in venti giorni; Rubarono auto per fare furti, tre arrestati a Bologna. Tre in manette per furto di abitazioneI carabinieri hanno catturato tre ladri con le mani nel sacco, per usare un'espressione popolare, ovvero in flagranza di reato. Nell'auto usata per compiere furti, i militari hanno trovato il bottin ... rainews.it Rubarono auto per fare furti, tre arrestati a BolognaAvrebbero rubato due potenti Audi e una moto da una carrozzeria a San Lazzaro di Savena (Bologna), utilizzando poi una delle auto per tentare due furti, nella stessa notte, il 3 luglio 2025. (ANSA) ... ansa.it EBOLI, STRETTA CONTRO I FURTI: ARRESTATO 47ENNE, ALTRE TRE PERSONE DENUNCIATE - Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine a Eboli, dove nelle ultime ore i carabinieri hanno messo a segno una nuova serie di interventi co - facebook.com facebook