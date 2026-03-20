La Trattoria Jole a Legnano è conosciuta come il luogo dove nacque la Lega legnanese e dove, negli anni passati, si svolgevano riunioni tra leader come Bossi e Maroni. Nei tempi della nascita del movimento, Legnano era spesso definita come la “tana della Lega” nei titoli delle cronache, grazie anche alla presenza del monumento dedicato ad Alberto da Giussano.

Legnano (Milano), 20 marzo 2026 – Erano i tempi eroici del movimento e a Legnano, anche nei titoli delle cronache, era stato appiccicata gioco forza la definizione di “tana della Lega”: un appellativo guadagnato certo per la presenza in città del monumento dedicato ad Alberto da Giussano. Ma anche perché in una di quelle trattoria tipiche della città dove erano i piatti regionali a farla da padrone, il gruppo fondatore del movimento amava ritrovarsi spesso e volentieri intorno a Umberto Bossi per discutere di politica. Il luogo delegato era la Trattoria Jole, nel rione San Paolo, luogo storico della prima Lega Lombarda dal quale sono passati tutti gli esponenti principali del movimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trattoria Jole, la “tana” dove nacque la Lega legnanese: “Bossi, Maroni e quelle discussioni animate”

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