Tram deragliato la telefonata di quasi quattro minuti dell’autista prima dell’incidente dove hanno perso la vita due persone

Il tram 9 si è deragliato a Milano il 27 febbraio, causando due vittime. Prima dell’incidente, l’autista, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni, ha effettuato una telefonata di circa quattro minuti. La chiamata sarebbe durata fino a dodici secondi prima dell’incidente, secondo quanto riportato da fonti di stampa. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Continuano le indagini sul deragliamento del tram 9, del 27 febbraio a Milano. Secondo quanto riporta Repubblica l’autista Pietro Montemurro, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni era la telefono almeno fino a dodici secondi prima dell’incidente. Ovvero quando il mezzo ha bruciato una fermata, imboccato a cinquanta all’ora lo scambio direzionato verso sinistra, schiantandosi poi contro un palazzo. Nell’incidente persero la vita due persone, mentre decine furono i feriti. Il momento esatto dell’incidente. Gli agenti della polizia locale, che indagano coordinati dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, stanno cercando di identificare l’attimo esatto dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Tram deragliato, il giallo dell’ultima telefonata. Autista al cellulare poco prima dell’impatto

Tram deragliato a Milano, autista al telefono fino a 12 secondi prima dell’incidenteEmergono nuovi dettagli nell’inchiesta sul deragliamento del Tramlink avvenuto a Milano il 27 febbraio, costato la vita a due passeggeri e che ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tram deragliato

Temi più discussi: Strage del tram 9, il giallo del cellulare: telefonata fino a 12 secondi prima dell'incidente; Tram deragliato, l’autista era al telefono: chiamata di quasi 4 minuti poco prima dello schianto; Tram deragliato a Milano: Il macchinista era al telefono fino a qualche secondo prima dello schianto; Tram 9: la telefonata, 12 secondi e l’impatto. Ecco la timeline del deragliamento, decisiva per capire cosa è successo.

Tram deragliato a Milano: telefonata del macchinista al centro delle indagini, difesa smentisceTram 9 deragliato a Milano: indagini su telefonata del macchinista, tra ricostruzioni contrastanti e accertamenti tecnici in corso. blitzquotidiano.it

Tram deragliato a Milano, scenario capovolto: la telefonata del conducente 12 secondi prima dello schiantoLe nuove ricostruzioni spostano in avanti il contatto tra il tranviere e il collega: per gli inquirenti sarebbe terminato appena 12 secondi prima dell’impatto. La difesa insiste sul malore e contesta ... affaritaliani.it

Tram deragliato a Milano, svolta nelle indagini: “Macchinista al telefono prima dello schianto” x.com

"ERA AL TELEFONO PRIMA DELLO SCHIANTO" | La tragedia del tram deragliato: i nuovi sviluppi dalle indagini leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/20/era-al-telefono-prima-dello-schianto-la-tragedia-del-tram-deragliato-nuovi-sviluppi-dalle-indagin - facebook.com facebook