Il conducente del tram 9 ha chiamato il centralino poco prima dello schianto. Dopo la telefonata, il veicolo è deragliato, provocando l'incidente. La Polizia locale sta analizzando i dettagli della scena e i 12 secondi tra la chiamata e l’incidente. Sono ancora in corso le verifiche per chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

Secondo gli accertamenti della Polizia locale il macchinista che era alla guida del tram 9, deragliato il 27 febbraio a Milano, era al telefono almeno fino a dodici secondi prima che il suo mezzo bruciasse una fermata, imboccasse a cinquanta all'ora lo scambio direzionato verso sinistra e si schiantasse contro un palazzo. A scriverlo sono oggi il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Giorno. Dodici secondi — che emergono dagli esami sul cellulare del tranviere — che potrebbero essere in realtà di meno. Secondo i quotidiani, gli agenti della Polizia locale lavorano per "riallineare" quel tempo con l'orario esatto dell'incidente. Che arriverà soltanto nel momento in cui investigatori e inquirenti apriranno la scatola nera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tram deragliato: la telefonata del conducente, lo schianto e il giallo dei 12 secondi

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Tram deragliato, 'il conducente era al telefono fino a 12 secondi prima'. E' quanto emerge dai dati del cellulare sequestrato #ANSA x.com

l macchinista alla guida del tram deragliato a Milano il 27 febbraio era al telefono fino a 12 secondi prima del disastro che ha causato 2 morti e più di 50 feriti. Il dettaglio temporale emerge dall'esame del cellulare del tranviere. Il dato deve essere cristallizzato - facebook.com facebook