Il 27 febbraio, nel centro di Milano, il tram 9 si è deragliato mentre era in corsa. Poco prima dell’incidente, l’autista, Pietro M., ha effettuato un’ultima telefonata dalla cabina, che secondo le indagini è avvenuta a circa tre minuti e mezzo dall’incidente. La telefonata rappresenta l’ultimo contatto registrato prima del deragliamento del veicolo.

L’ultima telefonata che il tranviere Pietro M. ha effettuato dalla cabina sarebbe iniziata poco meno di 4 minuti (esattamente 3 minuti e 52 minuti) prima del deragliamento del tram 9 che stava guidando nel pomeriggio del 27 febbraio in centro a Milano. La conversazione con il collega a cui circa mezz’ora prima aveva dato il cambio turno è durata 3 minuti e 40 minuti. Di conseguenza, stando agli accertamenti degli inquirenti, ci sarebbe un lasso di tempo di appena 12 secondi tra il momento in cui si interrompe la chiamata e quello in cui il Tramlink di ultima generazione esce dai binari e si schianta contro un palazzo di viale Vittorio Veneto, a due passi da Porta Venezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tram deragliato, il giallo dell’ultima telefonata. Autista al cellulare poco prima dell’impatto

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