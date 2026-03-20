A Milano, un tram è deragliato causando due morti e circa cinquanta feriti. Prima dell’incidente, non ci sono state chiamate o contatti telefonici che segnalassero problemi. La scoperta della chiamata avviene solo sei minuti prima del deragliamento, senza altri segnali di avvertimento. Le autorità stanno indagando sulle cause e sugli ultimi eventi prima dello scontro.

Nessuna chiamata né contatti telefonici prima del deragliamento che ha causato la morte di due persone e il ferimento di una cinquantina. Dalle analisi effettuate dalla difesa sul telefono del tranviere Pietro Montemurro, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, non risultano chiamate o altri contatti telefonici nei momenti precedenti all'uscita dai binari e allo schianto contro un palazzo. Risulterebbe, secondo la difesa, rappresentata dai legali Benedetto Tusa e Mirko Mazzali, una chiamata a un collega, ma effettuata sei minuti prima. Ecco allora che nelle indagini della Procura e della Polizia locale, inquirenti e. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tram deragliato a Milano, la scoperta: "6 minuti prima, la chiamata"

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Tram deragliato, la scoperta sul conducente: cosa aveva fatto 15 minuti primaSono all’incirca le 16:00 dello scorso 27 febbraio quando, a Milano, il tram 9 deraglia provocando due morti e 54 feriti.

Una selezione di notizie su Tram deragliato

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La Procura di Milano lavora per ricostruire "secondo per secondo" il tragitto del tram deragliato e confrontarlo con i risultati dei tabulati telefonici del tranviere per escludere quella che è un'ipotesi investigativa e cioè che l'uomo alla guida ... leggi l'articolo s - facebook.com facebook

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