Tram deragliato a Milano | Il conducente era al telefono fino a 12 secondi prima

Il tram 9 a Milano si è deragliato durante una corsa. La Polizia locale ha verificato che il conducente era al telefono fino a 12 secondi prima dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della vicenda. Al momento non sono stati diffusi ulteriori elementi sulla dinamica o sulle eventuali responsabilità.

Secondo gli accertamenti della Polizia locale il macchinista che era alla guida del tram 9, deragliato il 27 febbraio a Milano, era al telefono almeno fino a dodici secondi prima che il suo mezzo bruciasse una fermata, imboccasse a cinquanta all’ora lo scambio direzionato verso sinistra e si schiantasse contro un palazzo. A scriverlo sono oggi il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Giorno. Dodici secondi - che emergono dagli esami sul cellulare del tranviere- che potrebbero essere in realtà di meno. Secondo i quotidiani, gli agenti della Polizia locale lavorano per "riallineare» quel tempo con l’orario esatto dell’incidente. Che arriverà soltanto nel momento in cui investigatori e inquirenti apriranno la scatola nera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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