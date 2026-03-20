Nuove informazioni sul tram deragliato a Milano il 27 febbraio indicano che il conducente era al telefono pochi minuti prima dello schianto. La chiamata sarebbe avvenuta poco prima del incidente e le autorità hanno confermato questa dettaglio. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei media. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Emergononuovi elementi nell’inchiesta sul grave incidente del tram avvenuto lo scorso 27 febbraio a Milano,costato la vita a due persone e che ha provocato circa 50 feriti. Secondo gli accertamenti degli investigatori, il conducente del mezzo sarebbe stato al telefono fino a pochi secondi prima dello schianto. In particolare,dalle analisi sul cellulare sequestratorisulterebbe che l’autista, dipendente di ATM Milano, era impegnato in una telefonata con un collega durata circa 3 minuti e 40 secondi.La chiamata si sarebbe conclusa alle 16:11 e 13 secondi, mentre l’impatto contro un edificio tra via Vittorio Veneto e via Lazzaretto sarebbe avvenuto appena 12 secondi dopo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tram deragliato a Milano, il conducente era al telefono: chiamata di pochi minuti prima dello schianto

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