Tragedia ad Angri | insegnante investita e trascinata per oltre un chilometro | Emiliana muore a 45 anni

Una donna di 45 anni è stata investita e trascinata per più di un chilometro lungo via Nazionale ad Angri. L’incidente ha provocato la sua morte, senza ulteriori dettagli su circostanze o responsabili. La vittima era un’insegnante e l’accaduto ha suscitato grande sconcerto tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

È una vicenda drammatica e ancora piena di interrogativi quella che ha portato alla morte di Emiliana Natale, insegnante di 45 anni, investita e poi trascinata per oltre un chilometro da un’auto lungo via Nazionale. La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati due persone con l’accusa di omicidio stradale. La tragedia si è consumata martedì sera, poco dopo le 20, nei pressi di una farmacia su via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada quando è stata investita da una prima vettura, guidata da un giovane operaio del posto. Dopo l’impatto, Emiliana Natale sarebbe stata travolta da un secondo veicolo, condotto da un cittadino extracomunitario, che l’ha agganciata e trascinata per oltre un chilometro, fino all’incrocio con il cavalcavia delle Fontane. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia ad Angri: insegnante investita e trascinata per oltre un chilometro: Emiliana muore a 45 anni Articoli correlati Leggi anche: Angri, insegnante di 45 anni muore dopo essere stata investita da due auto Tragedia in Toscana: bimba di 3 anni muore investita sotto casaTragedia a Mercatale di Vernio: una bambina di tre anni investita e uccisa Una bambina di soli tre anni ha perso la vita questa sera a Mercatale di... Approfondimenti e contenuti su Tragedia ad Angri insegnante investita... Temi più discussi: Angri, investita due volte in via Nazionale: muore insegnante 45enne; Incidente ad Angri, insegnante 45enne morta investita: due indagati; Travolta da due auto ad Angri: muore insegnante di 40 anni; Tragedia ad Angri: insegnante di 45 anni muore investita. Incidente ad Angri, insegnante 45enne morta investita: due indagatiCi sono due indagati per la morte di Emiliana Natale, l'insegnante di 45 anni di Angri investita da un'auto in via Nazionale e poi travolta da un secondo veicolo che l'ha ... ilmattino.it Angri, si cercano i pirati della strada che hanno investito e ucciso l’insegnante 45enneCercasi i pirati della strada che martedì ad Angri hanno investito e ucciso Emiliana Natale, 45 anni, insegnante e madre. cronachedellacampania.it Tragedia in un edificio abbandonato nella zona sud-est della Capitale - facebook.com facebook Tragedia a Engelberg: una cabina dell’ovovia è precipitata a causa del forte vento. Una persona ha perso la vita. Il mio pensiero va alla vittima, alla famiglia e alla comunità colpita. In montagna servono prudenza, sicurezza e rispetto. x.com