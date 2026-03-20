Tragedia a Roma esplode casale | due morti e pista anarchica inquietante

Una tragedia si è verificata a Roma, dove un casale è esploso causando la morte di due persone. Le autorità stanno indagando sul crollo avvenuto nel Parco degli Acquedotti, con alcuni collegamenti che sembrano puntare verso ambienti legati all’anarchia. La scena dell’incidente è stata isolata e si stanno raccogliendo prove per chiarire cosa abbia provocato l’esplosione.

Roma - Indagini in corso sul crollo nel Parco degli Acquedotti: emergono collegamenti con ambienti anarchici e l’ipotesi di un ordigno artigianale pronto all’uso operativo Proseguono senza sosta le indagini sul crollo del casale avvenuto nel Parco degli Acquedotti a Roma, dove hanno perso la vita due persone. Gli investigatori stanno seguendo con attenzione la pista anarchica, mentre prende corpo l’ipotesi che le vittime stessero maneggiando un ordigno esplosivo artigianale. Le persone decedute sono state identificate come Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, ritenuti vicini ad ambienti riconducibili al cosiddetto “gruppo Cospito”. Secondo le prime ricostruzioni, i due potrebbero essere rimasti coinvolti in una esplosione accidentale, che avrebbe provocato il cedimento della struttura. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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