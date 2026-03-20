Il traffico a Roma alle 18:30 del 20 marzo 2026 mostra diverse situazioni di congestione in varie zone della città. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti continui sui flussi veicolari e sulle eventuali criticità presenti lungo le principali arterie cittadine. Le autorità monitorano costantemente lo stato delle strade per informare gli automobilisti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani dalle 14 alle 19 manifestazione a Piazza dei Santi Apostoli divieti di sosta a partire da inizio giornate fino al termine dell'evento inizieranno questa sera alle 22 in via dei Fori Imperiali le prime chiusure per il fine settimana della maratona primo appuntamento domani con la fan Run tra questa sera e 12:30 di domani per la chiusura di via dei Fori Imperiali e poi percorso della stracittadina saranno dei a te 13 linee di bus domani dalle 8 chiusure in via Celio vibenna via di San Gregorio Piazza di Porta Capena viale delle Terme di Caracalla viale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2026 ore 18:30

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