Alle ore 14:30 del 20 marzo 2026, si registra un aggiornamento sul traffico a Roma fornito dal servizio di infomobilità di luce verde e Roma servizi per la mobilità. La comunicazione riguarda lo stato delle strade principali e le condizioni della viabilità nel centro cittadino. L'informazione viene diffusa attraverso i canali ufficiali dedicati alla gestione del traffico nella capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità domenica Si corre la maratona di Roma le prime chiusure da questa sera nell'area dei Fori Imperiali la maratona sarà preceduta domani mattina stracittadina tra i Fori Imperiali è il Circo Massimo complessivamente nel corso del weekend e in particolare nella giornata di domenica a 70 linee tra bus e tram saranno modifiche sulle metro B e C sempre domenica la stazione Colosseo sarà chiusa il piano trasporti per la maratona è su romamobilita.it https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260320fileb7bc3e52-0da3-4f06-b0b8-de67e60ab7a6PmCADtRuPor2Z74VvaF. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2026 ore 14:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 14-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità lavori notturni di pensione nel traforo Umberto Primo ancora per...

The CG Prophecy Report (15 March 2026) - To Tax or Not To Tax

Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 20:30; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe; Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: ecco il piano traffico per l’inaugurazione del 20 marzo.

Traffico Roma del 20-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma primi incolonnamenti sul grande raccordo anulare per traffico intenso sulla carreggiata interna tra Casilina e la via Appia intenso il ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico in ... romadailynews.it

Traffico bloccato in via Roma per un incidente all’altezza del “Tulipano” - facebook.com facebook