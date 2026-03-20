Alle 17:30 del 20 marzo 2026, si verifica un incidente sulla A24 tra Valle del Salto e Roma, che provoca un blocco del traffico. La circolazione è rallentata o ferma in entrambe le direzioni, creando disagi per i veicoli in transito nella zona. La situazione è ancora in fase di gestione e non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.

Luceverde Lazio trovati per incidente traffico bloccato sulla A24 roma-teramo tra Valle del Salto L'Aquila ovest direzione Teramo si sono formate code 2 km verso Teramo 4 km direzione Roma sulla A1 nel tratto Roma Napoli traffico intenso con code tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli proseguendo in Sud sulla A1 rallentamenti e code tra Anagni e Ferentino intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 si sta in coda anche in carreggiata esterna tra la Pontina è l'uscita per Roma sud e nella zona di Roma lavori sulla via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-03-2026 ore 17:30

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