A Macerata, nei locali del Ponte dell’Oratorio in via della Repubblica, è aperta una mostra personale di Marco Spaccesi intitolata ‘Tra segni di Terra e Luce’. L’esposizione si svolge negli spazi suggestivi del ponte, invitando i visitatori a scoprire le opere dell’artista. La mostra presenta una selezione di lavori realizzati dall’artista e rimarrà visitabile nelle prossime settimane.

Nei suggestivi spazi del Ponte dell’Oratorio, in via della Repubblica a Macerata, si può ammirare la mostra personale di Marco Spaccesi, dal titolo ‘Tra segni di Terra e Luce’. L’esposizione rappresenta un omaggio dell’artista maceratese alle proprie radici. L’artista sceglie di raccontare Macerata non solo attraverso il colore, ma scavando nella sua sostanza: accanto ai quadri che ritraggono gli scorci più suggestivi del centro storico, si possono ammirare bassorilievi realizzati su mattoni in laterizio. In queste opere, la terra cotta si fa memoria, accogliendo i segni di una città che si svela tra luci e ombre, tra passato e presente. Gli scorci del centro cittadino, così familiari ai residenti, acquistano sotto la mano di Spaccesi una nuova dimensione estetica, sospesa tra la precisione del dettaglio e l’emozione del ricordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Tra segni di Terra e Luce’: l’omaggio di Spaccesi alla sua Macerata

Articoli correlati

Luce e simboli danzano sull’altare olimpico di Milano Cortina in un omaggio alla tradizione e alla modernitàVenerdì 30 gennaio 2026, sotto l’Arco della Pace a Milano, si è svolta una delle scene più significative della preparazione ai Giochi Olimpici in...

Per il banchetto di Stato a Canberra, la regina sceglie un look romantico e discreto, tra eleganza intima e richiami alla sua terra d’origine.Per il suo ritorno ufficiale in Australia dopo 13 anni, la regina Mary di Danimarca ha scelto di sorprendere con un’eleganza fuori dagli schemi.

Altri aggiornamenti su 'Tra segni di Terra e Luce' l'omaggio...

Temi più discussi: Paolo Fox, l'oroscopo del weekend 14 e 15 marzo: Vergine prudente, Bilancia malinconica; Equinozio di primavera 2026: oroscopo e cosa cambia per i segni; Tra segni di Terra e Luce, esposizione di Marco Spaccesi nei suggestivi spazi del Ponte dell’Oratorio a Macerata; Primavera e segni zodiacali ? come Terra e Aria vivono il cambio di stagione.

La Caritas bergamasca in Terra Santa: Tra Betlemme e Gerusalemme pochi segni di guerra, ma povertà infinitaDon Roberto Trussardi e don Michelangelo Finazzi in pellegrinaggio con sei giovani: nell’incontro con il patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, le riflessioni su Gaza ... bergamonews.it

L'oroscopo del 2026 di Barbanera, nuovo anno tra sfide e rivoluzioni: Ariete deciso, Sagittario aperto, Cancro guerrieroPer il Toro, il 2026 richiede di difendere il proprio territorio, ma invita anche a mettere ordine nelle priorità. Questioni come il conto in banca, la sicurezza e la stabilità vanno rivalutate: sono ... quotidianodipuglia.it

Comunque non può bastare mettere degli adesivi per terra. Soprattutto perché nonostante i divieti e le persone corrono come matte e come si può ben vedere parcheggiano come criminali. Quindi ora che è zona 30, arrediamola una zona 30: dossi, chicanne, - facebook.com facebook

76' | Vaz sfugge a Lucumi e viene trascinato a terra. Ammonito il centrale #RomaBologna 2-3 #ASRoma x.com