Il Forte La Carnale nel quartiere Torrione sta per essere riqualificato dopo anni di abbandono. Il progetto prevede il recupero del fortino per trasformarlo in un centro internazionale dedicato alla Dieta Mediterranea. Questa iniziativa coinvolge le autorità e i tecnici incaricati di portare avanti i lavori di recupero e riqualificazione del sito storico.

Dopo anni di abbandono, il Forte La Carnale si prepara a una nuova vita. È stato infatti avviato il percorso di riqualificazione del fortino situato nel quartiere Torrione, con l’obiettivo di trasformarlo in un polo internazionale dedicato alla Dieta Mediterranea. Nel Documento di indirizzo alla programmazione è stata definita la cornice degli interventi necessari, con una fotografia aggiornata dello stato attuale del sito e le linee guida per la futura progettazione. L’obiettivo è quello di valorizzare il Forte La Carnale come punto di riferimento per le sette Comunità emblematiche della Dieta Mediterranea. Tra queste figurano Agros a Cipro, Brac e Hvar in Croazia, Koroni in Grecia, Pollica e il Cilento in Italia, Tavira in Portogallo, Soria in Spagna e Chefchaouen in Marocco. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Torrione, riqualificazione Forte La Carnale: sarà polo della Dieta Mediterranea

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