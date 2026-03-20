Torna Svuota Cantine mostra-scambio in centro

Torna Svuota Cantine, l'evento che ogni anno porta nel centro città numerosi appassionati di oggetti usati e di sostenibilità. La mostra-scambio, che si svolge nelle vie principali, permette ai partecipanti di scambiare o vendere articoli di seconda mano. L'appuntamento è stato annunciato e il conto alla rovescia è iniziato, creando attesa tra i cittadini interessati a questa iniziativa.

Conto alla rovescia azionato per il ritorno di Svuota Cantine, uno degli appuntamenti cittadini più attesi dedicati al riuso e alla sostenibilità. Domenica 29 marzo, dalle 10 alle 19, piazza Mazzini e l’isola pedonale di via Bixio ospiteranno la 17esima edizione della mostra-scambio organizzata dal Comune di Falconara. Obiettivo dell’iniziativa, ormai consolidata e apprezzata non solo dai falconaresi, è quello di promuovere una cultura del riutilizzo degli oggetti, riducendo il conferimento in discarica e favorendo al tempo stesso momenti di incontro e socialità. Protagonisti saranno i cittadini maggiorenni, che potranno mettere in vendita o scambiare oggetti usati ancora in buono stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna Svuota Cantine, mostra-scambio in centro Articoli correlati Leggi anche: Settecamini, svuota cantine in azione: scaricati rifiuti nel centro sportivo del quartiere Svuota cantine in azione a Capodanno: rifiuti abbandonati per strada a PerugiaRifiuti abbandonati per strada tra la notte di San Silvestro e la mattina di Capodanno. Tutti gli aggiornamenti su Torna Svuota Cantine Discussioni sull' argomento Torna Svuota Cantine, mostra-scambio in centro; Torna Svuota cantine: a Falconara l'edizione numero 17 tra piazza Mazzini e via Bixio; A Grassina torna il Mercato Spontaneo. Torna Svuota cantine, uno degli appuntamenti più attesi dedicati al riuso e alla sostenibilitàChi vuole partecipare può presentare domanda entro il 24 marzo. Il Comune assegnerà gratuitamente uno spazio pubblico in cui allestire lo stand di Gianluca Fenucci Torna uno degli appuntamenti più att ... youtvrs.it Torna "Svuota cantine": a Falconara l'edizione numero 17 tra piazza Mazzini e via Bixio x.com CorriereAdriatico Lunedi] Domenica 29 marzo 10 lle19 torna Svuota Cantine piazza eir Nino Bixio - facebook.com facebook