TonyPitony era conosciuto come Young Simoninor, un giovane siciliano che aveva adottato questo nome prima di indossare la maschera da Elvis e prima di diventare noto come Culo. La sua storia, legata a un passato meno noto, riguarda un ragazzo che si faceva chiamare così, lasciando tracce di un'identità che pochi ricordano. La vicenda si svolge prima di tutte le sue trasformazioni pubbliche.

C’era una volta, prima della maschera da Elvis e prima di Culo, un ragazzo siciliano che si faceva chiamare Young Simoninor. E aveva una canzone che si chiamava Paninor. Se sei un fan storico di TonyPitony, probabilmente lo sai già. Se invece lo hai scoperto con Donne Ricche o s ul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga, probabilmente ancora non lo sapevi. Indice. Chi è TonyPitony: il punto di partenza. Young Simoninor: il capitolo che mancava. Paninor: la canzone dell’era Young Simoninor. Perché questa storia conta. Chi era Young Simoninor?. FAQ. Chi è TonyPitony: il punto di partenza. Per chi non lo conoscesse ancora, TonyPitony è l’artista siciliano che in meno di due anni è passato da fenomeno di nicchia a caso discografico nazionale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - TonyPitony era Young Simoninor: la storia di Paninor che (quasi) nessuno racconta

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