Tonali infortunato | preoccupazioni per l’Italia dopo la sfida Newcastle-Barcelona agli ottavi di finale

Durante la partita tra Newcastle e Barcellona, uno dei giocatori italiani è rimasto coinvolto in un infortunio che ha suscitato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. L’incidente si è verificato durante il secondo tempo, quando il calciatore ha dovuto abbandonare il campo in modo forzato. La notizia ha subito fatto il giro dei media e alimentato le discussioni sulla sua condizione futura.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BARCELONA, SPAGNA – Il 18 marzo 2026, il Camp Nou ha ospitato una sfida intensa tra FC Barcelona e Newcastle United nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 202526. Il calciatore del Barça, Marc Bernal, ha combattutto strenuamente contro l’italiano Sandro Tonali, il quale è stato titolare in questo emozionante incontro. Dopo una partita già drammatica, con il risultato di 3-2 in favore del Barcellona a metà tempo, la preoccupazione è emersa quando Tonali si è infortunato. Il primo tempo era stato caratterizzato da un’equa spartizione di gol, con il risultato finale della prima gara in Inghilterra che aveva visto entrambe le squadre chiudere in parità sul 1-1. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tonali infortunato: preoccupazioni per l’Italia dopo la sfida Newcastle-Barcelona agli ottavi di finale. Articoli correlati Champions League, l’Atalanta sfida il Bayern Monaco agli ottavi dopo i sorteggi: tabellone e date fino alla finaleTra il 1011 marzo (andata) e il 1718 marzo (ritorno) si saprà se l'Italia potrà ancora contare sulla 'dea' per aggiungere punti alla classifica del... Newcastle-Qarabagh (Champions League, 24-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Magpies di fatto già agli ottavi dopo l’1 a 6 dell’andataDopo l’1 a 6 di Baku è poco più che una formalità questa gara per il Newcastle di Howe, impegnato in casa contro gli azeri del Qarabagh. Tutto quello che riguarda Tonali infortunato preoccupazioni per... Temi più discussi: Infortunio di Tonali al Camp Nou: le condizioni; Aggiornamenti infortunio Tonali: preoccupazione in Italia per i playoff mondiali del 2026.; L’Italia e Gattuso tremano: Tonali si infortuna ed esce dolorante in Barcellona-Newcastle; Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoff. Tonali infortunato: preoccupazioni per l’Italia dopo la sfida Newcastle-Barcelona agli ottavi di finale.BARCELONA, SPAGNA – Il 18 marzo 2026, il Camp Nou ha ospitato una sfida intensa tra FC Barcelona e Newcastle United nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26. Il calciatore ... napolipiu.com Aggiornamenti infortunio Tonali: preoccupazione in Italia per i playoff mondiali del 2026.BARCELLONA, SPAGNA – 18 MARZO: Marc Bernal del FC Barcelona sfida Sandro Tonali del Newcastle United durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcel ... napolipiu.com Barcelona ta samu garaasa ta ragargaji Newcastle tare da jefa masu ruwan kwallaye har bakwai gaban masu kowa da kowa a gasar zakarun Turai. Shin Barcelona za ta cigaba da bada tsoro a Champion League Ku sauke manhajar AREWA TOPUP domi - facebook.com facebook Barcelona 7 Newcastle 2 Make Una come carry una EPL team comot from my front x.com