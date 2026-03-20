Sandro Tonali si è infortunato durante una partita di Champions League a Barcellona a causa di un problema muscolare alla zona inguinale. L'assenza del centrocampista si fa sentire in vista delle qualificazioni mondiali, lasciando l’Italia senza uno dei suoi elementi principali nel reparto di centrocampo. L’infortunio ha portato alla sua sostituzione durante il match.

Un infortunio muscolare alla zona inguinale ha costretto Sandro Tonali ad abbandonare il campo durante una sfida di Champions League a Barcellona, lasciando l’Italia senza il suo centrocampista chiave per le qualificazioni al Mondiale. Il tecnico Gattuso si trova ora a dover gestire una crisi di personale che minaccia direttamente la possibilità della nazionale di raggiungere il torneo mondiale. La notizia è arrivata mentre i catalani e il Newcastle erano ancora impegnati nella loro partita, con il giocatore che lasciava il terreno di gioco zoppicante e accompagnato da un medico del club inglese. La situazione è critica perché manca esattamente una settimana alla sfida contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, e solo dodici giorni all’eventuale finalissima contro Galles o Bosnia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tonali fuori: l’Italia senza il suo cuore per il Mondiale

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