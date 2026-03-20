’Ti ho sposato per allegria’ Ingrassia nel cult della Ginzburg | I sentimenti non passano di moda

Durante la scrittura di ‘Ti ho sposato per allegria’, Natalia Ginzburg non era di buon umore. L’autore Ingrassia ha commentato che nel film il tema dei sentimenti rimane centrale, anche se il racconto si svolge in un contesto che sembra lontano da questa spontaneità. La scena è stata ripresa in un momento in cui l’atmosfera non rispecchiava l’allegria evocata dalla narrazione.

E pensare che mentre scriveva ‘ Ti ho sposato per allegria ’, Natalia Ginzburg non era affatto di buon umore. "Ero molto triste e poi scrivendo è venuta fuori una cosa allegra". È venuta fuori così la prima delle undici commedie scritte per il teatro. A portarla in scena per la prima volta fu Adriana Asti, amica di Natalia, che si era ispirata alla sua intelligenza per il personaggio femminile. Sul grande schermo è stata Monica Vitti, indelebile volto di Giuliana, sdraiata in quel letto tondo e arancione, accanto a Giorgio Albertazzi. A distanza di sessant’anni (la commedia è del 1965, il film di due anni più tardi), Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli raccontano uno spaccato ancora efficace e attuale, che continua a interrogare il pubblico sulle dinamiche dell’amore e dell’incomunicabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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