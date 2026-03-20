Antonella Clerici torna a condurre il programma “The Voice Generations”, che si aggiunge alle edizioni di “The Voice Senior” e “The Voice Kids”. La conduttrice festeggia così una stagione particolarmente ricca di successi, con questa nuova produzione che ha riscosso grande attenzione tra il pubblico. La trasmissione si conferma un punto fermo della sua carriera televisiva.

Dopo il successo di “The Voice Senior” e “The Voice Kids”, è arrivato quello di “The Voice Generations”, sempre condotto da Antonella Clerici che festeggia una stagione d’oro. Si tratta dello spin-off di The Voice dove a sfidarsi sono famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di “amore” e, soprattutto, da una grande passione: la musica. Venerdì 20 marzo su Rai1 terza puntata ovvero la semifinale. Insieme ad Antonella Clerici, i coach che, insieme a lei, hanno decretato il successo del format: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. LE ULTIME BLIND AUDITIONS Anche la terza puntata è dedicata alle tradizionali “Blind Auditions”: i coach, dando le spalle ai concorrenti, ascolteranno le esibizioni dei gruppi in gara lasciandosi guidare solo dalle loro voci. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - THE VOICE GENERATIONS CERTIFICA LA STAGIONE D’ORO DI ANTONELLA CLERICI

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