The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il talent show di Antonella Clerici

Da tpi.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il talent show condotto da Antonella Clerici, The Voice Generations 2026, andrà in onda con la terza puntata il 20 marzo. La trasmissione sarà disponibile in streaming e in diretta tv, permettendo al pubblico di seguire le esibizioni dei concorrenti in tempo reale. La produzione ha annunciato le modalità di visione e i canali ufficiali per seguire l’evento.

, terza puntata 20 marzo Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici composto da quattro puntate. Protagonisti saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un’unica passione: quella per la musica. Confermata la giuria composta da Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Generations 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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