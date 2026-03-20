The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il talent show di Antonella Clerici

Il talent show condotto da Antonella Clerici, The Voice Generations 2026, andrà in onda con la terza puntata il 20 marzo. La trasmissione sarà disponibile in streaming e in diretta tv, permettendo al pubblico di seguire le esibizioni dei concorrenti in tempo reale. La produzione ha annunciato le modalità di visione e i canali ufficiali per seguire l’evento.

, terza puntata 20 marzo Questa sera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici composto da quattro puntate. Protagonisti saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un’unica passione: quella per la musica. Confermata la giuria composta da Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Generations 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici Tommaso e Lorenza emozionano con “Ancora” | The Voice Generations Blind Auditions Aggiornamenti e notizie su The Voice Generations Temi più discussi: The Voice Generations 2026 - Veronica Mancini e Riccardo Guglielmi - L'emozione non ha voce - Video; The Voice Generations, le squadre alla fine del secondo appuntamento con le Blind Auditions; The Voice Generations, le pagelle: Arisa delusione dell'anno (7), Loredana Bertè dorme (6), Antonella Clerici stavolta non si diverte (6); La famiglia Venturini conquista il palco di The Voice Generations con Mamma Maria. The Voice Generations, stasera la terza puntata su Rai 1: ultime Blind Auditions e poi la finaleThe Voice Generations, terza puntata stasera 20 marzo su Rai 1: ultime Blind Auditions, Cut e 12 gruppi in finale. Squadre e anticipazioni ... lifestyleblog.it The Voice Generations: tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, orario, streaming, Rai 1 ... tpi.it vi piace The Voice Generations - facebook.com facebook Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra The Voice Generations e Io Sono Farah. Scotti sopra De Martino x.com