Stasera, 20 marzo 2026, viene trasmessa la terza puntata di The Voice Generations 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Si tratta della seconda stagione dello spin-off dedicato alle generazioni più giovani, con concorrenti di diverse età che si esibiscono davanti alla giuria. La serata prevede nuove esibizioni e momenti di confronto tra i partecipanti.

Questa sera, 20 marzo 2026, va in onda la terza puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo spin off, giunto alla seconda edizione, del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Protagonisti gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera. Lo spin-off di The Voice, intitolato The Voice Generations, va in onda su Rai 1 per quattro puntate dal 6 marzo con la conduzione di Antonella Clerici. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - The Voice Generations 2026: le anticipazioni della terza puntata del 20 marzo

Articoli correlati

The Voice Generations 2026: le anticipazioni della prima puntata del 6 marzoQuesta sera, 6 marzo 2026, va in onda la prima puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo spin off, giunto alla seconda edizione, del talent...

The Voice Generations 2026: le anticipazioni della seconda puntata del 13 marzoQuesta sera, 13 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo spin off, giunto alla seconda edizione, del talent...

Emma canta La prima cosa bella e Malika Ayane | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Tutto quello che riguarda The Voice Generations

Temi più discussi: The Voice Generations 2026 - Veronica Mancini e Riccardo Guglielmi - L'emozione non ha voce - Video; The Voice Generations, le squadre alla fine del secondo appuntamento con le Blind Auditions; The Voice Generations, le pagelle: Arisa delusione dell'anno (7), Loredana Bertè dorme (6), Antonella Clerici stavolta non si diverte (6); La famiglia Venturini conquista il palco di The Voice Generations con Mamma Maria.

The Voice Generations, stasera la terza puntata su Rai 1: ultime Blind Auditions e poi la finaleThe Voice Generations, terza puntata stasera 20 marzo su Rai 1: ultime Blind Auditions, Cut e 12 gruppi in finale. Squadre e anticipazioni ... lifestyleblog.it

The Voice Generations: tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, orario, streaming, Rai 1 ... tpi.it

vi piace The Voice Generations - facebook.com facebook

Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra The Voice Generations e Io Sono Farah. Scotti sopra De Martino x.com