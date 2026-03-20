The facial of Joy di Loya il brand di neurocosmetica che promette pura felicità a portata di viso arriva alla spa dell' Hotel Bulgari

Il brand svizzero di neurocosmetica Loya, specializzato in prodotti di wellness e skincare, ha annunciato l’arrivo del suo trattamento facciale Joy presso la spa dell’Hotel Bulgari. Questa iniziativa coincide con la Giornata della Felicità e mira a offrire un’esperienza che combina cura della pelle e benessere mentale, promettendo una pelle luminosa e una mente serena a chi si sottopone ai trattamenti.

Una piacevole giornata di quasi primavera, di quelle di un color pantone celestiale e luce cristallina che chi abita nella Capitale ha la fortuna di vivere spesso, una tavola apparecchiata con croissant e brioche, succhi, caffè, smoothie e skincare attivatrice di relax. Loya è così servita su un piatto d'argento a colazione: si parla di un marchio svizzero che sfrutta le potenzialità della neurocosmetica per un nuovo approccio alla cura del viso che studia l’interazione tra pelle e sistema nervoso per favorire benessere, equilibrio e risultati visibili. Con Loya è sempre la Giornata della Felicità L'avveniristica linea si compone... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - The facial of Joy di Loya, il brand di neurocosmetica che promette pura felicità a portata di viso, arriva alla spa dell'Hotel Bulgari Articoli correlati Loya, brand di skincare svizzero, approda in Italia grazie a Bvlgari HotelPer la prima volta Loya, brand svizzero di wellness e skincare scientifico, arriva sul mercato italiano. La madre di Kata, la bambina scomparsa a Firenze, “Portata via da uomini che volevano lo sgombero dell’hotel”La madre della piccola Kata torna a sostenere che la figlia sia stata rapita e punta il dito sul racket delle stanze dell’ex hotel Astor.